Polícia investiga suspeito flagrado fazendo gesto obsceno para mulher em condomínio na BA

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

A Polícia Civil da Bahia investiga um homem que foi flagrado fazendo gestos obscenos em direção a uma mulher que, de costas, se exercitava na academia de um prédio, no município de Feira de Santana, no interior do Estado.

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A vítima, de 35 anos, estava correndo em uma esteira no último domingo, 19, quando o suspeito apareceu por trás, abaixou a parte da frente do shorts e, a poucos metros dela, começou a se masturbar. Depois de alguns segundos, o homem voltou a erguer o shorts e saiu do alcance da câmera.

No momento da importunação sexual, a mulher estava de costas, mas estava se gravando com o celular. A câmera, então, acabou flagrando o gesto obsceno. Ela percebeu o que havia acontecido, mas não reagiu. As imagens acabaram viralizando nas redes sociais.

"Na hora eu fiquei muito nervosa, fiquei sem reação. Não sei se eu ia correr ou gritar. Mas eu simplesmente desliguei a esteira e saí porque ele estava aqui ainda", disse a vítima ao programa Cidade Alerta, da Record.

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A mulher, então, foi à portaria e ligou para a polícia. Segundo ela, o homem, que também é morador do condomínio, conseguiu fugir.

"Ele viu que eu não fiquei muito tempo (na academia depois do gesto), então gerou uma desconfiança muito grande nele também. Depois, ele ficou muito inquieto. Eu fiquei na portaria ligando para a polícia. Ele ficou descendo da academia, vindo", relatou a vítima.

Em nota, a Polícia Civil disse que o suspeito foi identificado e que ainda analisa outras imagens para apurar o caso. O nome dele não foi informado e, por isso, não foi possível localizar sua defesa.

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"A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Feira de Santana (DEAM/Feira de Santana) já possui indícios de autoria da importunação sexual praticada contra uma mulher, de 35 anos, ocorrida neste domingo (19), em um condomínio residencial", diz a nota.

"Imagens registradas pela vítima e câmeras de videomonitoramento são analisadas para a completa qualificação do suspeito. Diligências e oitivas seguem em andamento para esclarecer todas as circunstâncias do crime", acrescentou o órgão.

"A gente treina no condomínio achando que está em casa, em um ambiente seguro, e a gente não está protegida. Mulher não está protegida em lugar nenhum", lamentou a vítima, em entrevista à mesma emissora.