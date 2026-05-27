Polícia investiga se empresa cobrava para cremar pets, mas jogava corpos no lixo

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga possível estelionato relacionado ao descarte de seis cães em uma área de mata no Novo Gama (GO) na quinta-feira (21). A tutora de um dos animais reconheceu o animal após denúncia feita pela proprietária de uma clínica veterinária localizada no Gama (DF). Com a identificação confirmada, a Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC) da PCDF passou a investigar a empresa contratada pela clínica.

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A linha de investigação da DRCC apura a possível prática de estelionato, já que os tutores teriam pago por um serviço de destinação digna dos corpos, como a cremação, que supostamente não foi realizado. Segundo a delegada Wanessa Mariano, a proprietária da clínica veterinária procurou a polícia para relatar que os corpos teriam sido descartados irregularmente por uma empresa terceirizada contratada para realizar o serviço de cremação e descarte. A versão ainda não foi confirmada e segue sob investigação.



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O caso também é investigado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia de Novo Gama, que apura as circunstâncias do descarte irregular. "Vamos ouvir formalmente essa proprietária nos próximos dias. Quando ela prestar depoimento, deverá apresentar toda a documentação referente ao atendimento desses animais. A partir disso, conseguiremos identificar os tutores e também o responsável pela empresa terceirizada contratada", detalhou Mariano.

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Os corpos dos animais foram encontrados em sacos de lixo acompanhados de grande quantidade de equipamentos de proteção individual de uso hospitalar, como luvas cirúrgicas ensanguentadas, gazes e recipientes com material biológico. Um morador da região que encontrou os cães registrou em vídeo a suspeita de que os animais fossem provenientes de uma clínica veterinária que cobra das pessoas para cremar os corpos e não realizou o serviço.

O descarte irregular de animais mortos em vias públicas, terrenos baldios ou cursos d'água é considerado crime ambiental previsto na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), podendo resultar em multas e pena de reclusão. Caso seja comprovado que alguma clínica cobrou pelos procedimentos de cremação e realizou o descarte irregular dos corpos, os responsáveis poderão responder por crimes como fraude contra o consumidor e estelionato.

A Polícia Civil orienta que qualquer pessoa que reconheça algum dos animais ou tenha informações sobre os possíveis responsáveis pelo descarte procure a Delegacia de Polícia de Novo Gama pelo telefone de plantão (61) 9198-0844, disponível via WhatsApp. Denúncias e informações da comunidade são consideradas fundamentais para o avanço das investigações.