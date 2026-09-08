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REVOLTA NAS REDES

Polícia investiga maus-tratos a bode forçado a beber e fumar em SC; assista ao vídeo

Caso em Joinville foi denunciado por ONG após receber uma denúncia anônima; um suspeito já foi identificado e intimado

Escrito por Da Redação
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Polícia investiga maus-tratos a bode forçado a beber e fumar em SC; assista ao vídeo
Autor Caso ocorreu durante um evento na cidade no último domingo (6) - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A Polícia Civil de Joinville (SC) investiga um caso de maus-tratos após um vídeo flagrar um grupo oferecendo bebida e cigarro a um bode. O episódio aconteceu durante um evento na cidade no último domingo (6) e causou revolta nas redes sociais. Assista ao vídeo no fim da matéria.

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As imagens mostram um homem segurando o animal por uma corda enquanto oferece um copo com um líquido não identificado. Após o bode beber por alguns segundos, uma mulher se aproxima e coloca um cigarro na boca do bicho.

O caso chegou às autoridades por meio de uma denúncia anônima feita a uma Organização Não Governamental (ONG) de proteção animal, que registrou um boletim de ocorrência. Com o avanço das apurações, o homem que aparece segurando o copo nas imagens já foi identificado pela polícia e intimado a prestar depoimento.

A investigação agora busca identificar a mulher envolvida na ação e outros possíveis participantes, além de localizar o paradeiro do animal para checar seu estado de saúde. A polícia também vai analisar o conteúdo da bebida oferecida ao bicho. O Ministério Público informou que já acompanha os desdobramentos do caso.

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Punição e repúdio

Como a legislação que prevê penas mais duras para crimes contra animais é restrita a cães e gatos, o caso do bode é classificado pela lei como uma infração de menor gravidade. Por isso, o suspeito responderá a um procedimento mais simples, que encaminha a ocorrência direto para o Juizado Especial Criminal.

A ONG responsável pela denúncia emitiu uma nota alertando para os graves riscos de intoxicação por álcool e tabaco. A instituição classificou a atitude do grupo como "revoltante e absolutamente nojenta", destacando que a crueldade e a violência contra os animais jamais podem ser tratadas ou normalizadas como diversão.

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cruelty denúncia anônima eventos e animais maus-tratos a animais Polícia Civil Joinville Proteção Animal
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