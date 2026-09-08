Polícia investiga desafio na internet após morte de criança de 7 anos em SP

*Alerta: a reportagem abaixo trata de temas sensíveis. Se você está passando por problemas, veja ao final do texto onde buscar ajuda.

A Polícia Civil investiga a morte de uma criança de 7 anos ocorrida na tarde de segunda-feira, 7, em Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo. Conforme informações preliminares, a principal suspeita é de que a criança tentou reproduzir um desafio visto no celular.

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Segundo o boletim de ocorrência, a mãe desconfiou do silêncio no quarto onde o filho estava e, quando entrou no cômodo, encontrou a criança suspensa por uma corda.

Ela acionou os tios e levou a criança ao Pronto-Socorro de São Mateus, de acordo com o BO. A criança deu entrada na unidade hospitalar com parada cardiorrespiratória e, mesmo com a tentativa de reanimação, não resistiu.

Ainda segundo o boletim, a tia da mãe do menino acredita que a vítima possa ter assistido a um desafio virtual envolvendo uma pessoa que saltava de um penhasco e tentado reproduzir a cena. Acrescentou ainda que ouviu a filha da vizinha comentar que já havia participado de jogo online.

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Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP) informou que a criança foi levada por parentes ao Pronto-Socorro São Mateus e guardas municipais foram acionados para acompanhar o atendimento.

A perícia foi acionada e foram requisitados exames ao IML. O caso foi registrado como morte suspeita no 49º Distrito Policial (São Mateus) e diligências estão em andamento para esclarecer os fatos, disse a pasta.

Onde buscar ajuda

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Se você está passando por sofrimento psíquico ou conhece alguém nessa situação, veja abaixo onde encontrar ajuda:

Centro de Valorização da Vida (CVV)

Se estiver precisando de ajuda imediata, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida (CVV), serviço gratuito de apoio emocional que disponibiliza atendimento 24 horas por dia. O contato pode ser feito por e-mail, pelo chat no site ou pelo telefone 188.

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Canal Pode Falar

Iniciativa criada pelo Unicef para oferecer escuta para adolescentes e jovens de 13 a 24 anos. O contato pode ser feito pelo WhatsApp , de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

SUS

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Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) voltadas para o atendimento de pacientes com transtornos mentais. Há unidades específicas para crianças e adolescentes. Na cidade de São Paulo, são 33 Caps Infantojuventis e é possível buscar os endereços das unidades nesta página .

Mapa da Saúde Mental

O site traz mapas com unidades de saúde e iniciativas gratuitas de atendimento psicológico presencial e online. Disponibiliza ainda materiais de orientação sobre transtornos mentais.