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Polícia investiga curso dado por traficantes para operar drone em complexo no RJ

Escrito por Redação (via Agência Estado)
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Traficantes do Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, estariam fornecendo instruções de uso de drones para outros criminosos em uma quadra da comunidade, em uma espécie de curso do crime. A Polícia Civil investiga o caso.

Imagens divulgadas pela TV Globo mostram uma fila de homens na quadra. De acordo com o g1, eles estariam participando de uma capacitação para manuseio de drones usados pelo crime organizado.

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No início deste mês, moradores do Quitungo, na zona norte do Rio, registraram drones sobrevoando a comunidade. Os equipamentos teriam lançado granadas na região.

No dia 1º de agosto, moradores do Dourado, em Cordovil, relataram o lançamento de uma granada durante uma festa de rua. E em julho, o Esquadrão Antibomba da Core identificou, em Curicica, vestígios compatíveis com explosivos improvisados lançados por drones.

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Complexo da Penha Curso drone manuseio traficantes
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