Polícia investiga caso de bebê encontrado morto em vaso sanitário

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Araçatuba

Um bebê de 7 meses foi encontrado morto em um vaso sanitário de uma residência em Araçatuba, São Paulo. A Polícia Civil do município tenta elucidar o caso.

continua após publicidade .

De acordo com as informações das autoridades, o feto foi encontrado no vaso sanitário da casa da mãe, uma adolescente de 14 anos. A polícia ouviu o depoimento de familiares da garota, que alegaram não saber que ela estava grávida.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada e encaminhou a criança para à Santa Casa. No local, profissionais de saúde realizaram os primeiros socorros, a fim de reanimar o bebê, porém, ele já estava morto.

continua após publicidade .

A adolescente também foi levada ao hospital. Depois, ela será ouvida pela polícia Civil.



A causa do aborto será apurada. O caso foi registrado como morte suspeita e será investigado.

Com informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News