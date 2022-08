Polícia investiga assassinato de dono de jornal em Italva, noroeste do RJ

Daniela Amorim (via Agência Estado)

O empresário e jornalista Luiz Carlos Gomes, de 60 anos, foi assassinado a tiros na noite de sexta-feira, 12, na praça central de São Pedro Paraíso, distrito de Italva, noroeste do estado do Rio de Janeiro. Gomes era o responsável por um jornal regional chamado Tempo News.

Segundo a Polícia Civil, por volta das 20h de sexta, ele estava em seu carro, um Corolla branco, quando foi alvo de tiros disparados por dois homens a bordo de uma motocicleta. Os criminosos, que usavam capacete, atiraram várias vezes contra a vítima e fugiram em seguida. Uma moradora da região foi ferida por um tiro na mão e levada a uma unidade de saúde próxima ao local.

Agentes do 29º Batalhão de Polícia Militar foram acionados para a ocorrência, mas já encontraram o empresário morto no local. Policiais da 148ª Delegacia de Polícia, de Italva, estão ouvindo testemunhas e conduzindo investigações para esclarecer o crime.

Os policiais isolaram o local do assassinato até a chegada da perícia. Várias cápsulas de balas deflagradas estavam no chão em torno do carro, informou a polícia.

O site do jornal Tempo News informa que o periódico circula nas regiões Norte, Noroeste, Região dos Lagos e Região Serrana do estado do Rio de Janeiro. Entre os assuntos cobertos pela publicação estão denúncias de corrupção com verbas públicas.