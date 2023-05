Polícia investiga agressão a casal negro suspeito de furtar leite

Da Redação

Casal apanhou após ser pego com pacotes de leite em pó furtados

A Polícia Civil vai abrir um inquérito para investigar agressões sofridas por duas pessoas na parte externa de um supermercado, em Salvador. O casal de negros apanhou de seguranças após suspostamente terem furtado sacos de leite em pó. O caso aconteceu na última sexta-feira (5) e as vítimas ainda não foram localizadas. Assista o vídeo:

O vídeo mostra um homem e uma mulher sendo xingados e agredidos com tapas no rosto. Em determinado momento da filmagem, ela mostra uma mochila com os sacos de leite em pó, assumindo o furto e argumentando que precisava dar o leite para a filha.

Ainda no vídeo, os apontados como suspeitos do furto são coagidos a falarem os próprios nomes e os nomes de suas respectivas mães. Não se sabe o que aconteceu com os dois, que não foram identificados, após o ocorrido.

As imagens das agressões viralizaram nas redes sociais. Ainda não se sabe quem fez o registro, mas a suspeita é de que a filmagem tenha sido feita por um dos autores das agressões.

Confira nota do Carrefour na íntegra:

"Assim que tomamos conhecimento do caso lamentável, empenhamos de forma imediata todos os esforços para apurar o ocorrido e tomar todas as medidas cabíveis. A primeira delas e fundamental foi, de forma proativa, realizar uma denúncia de agressão e lesão corporal à Polícia Civil, para que esse crime inaceitável seja rigorosamente apurado. Esta denúncia foi registrada eletronicamente, com número de protocolo 2023/0000257096-0, e encaminhada à 12ª Delegacia Territorial - Itapuã. Esta medida reforça o nosso compromisso de sermos incansáveis no combate a qualquer tipo de violência.

Em um vídeo que mostra o fato, é possível identificar que o agressor tem uma tatuagem na mão. No avanço das nossas investigações internas, apuramos que nenhum profissional direto ou indireto que atua na unidade tem essa tatuagem. Mesmo assim, não podemos aceitar que um crime como esse tenha ocorrido em nossas dependências. Por isso, ontem mesmo desligamos a liderança e equipe de prevenção da loja. Reforçando nossa tolerância zero com a violência, inclusive nos cargos de gestão. Além de rescindir o contrato com a empresa responsável pela segurança da área externa, onde a violência ocorreu. Assumimos a nossa responsabilidade e tomamos medidas rápidas e duras.

É inadmissível que qualquer pessoa seja tratada desta maneira. É um crime, com o qual não compactuamos. Estamos buscando o contato da Jamille e do Jeremias para nos desculparmos pessoalmente, além oferecer suporte psicológico, médico ou qualquer outro apoio necessário."

As informações são do G1.

