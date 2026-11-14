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Polícia indicia mãe e padrasto por estupro e assassinato de criança de 2 anos

Criança faleceu após dar entrada em UPA com múltiplos ferimentos; mãe foi presa por omissão e homem já possuía extenso histórico criminal

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Polícia indicia mãe e padrasto por estupro e assassinato de criança de 2 anos
Autor Foto: POLÍCIA MILITAR

A Polícia Civil de Goiás indiciou por homicídio qualificado e estupro de vulnerável a mãe e o padrasto de uma menina de dois anos, morta no município de Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal. A criança faleceu no dia 4 de novembro após dar entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) apresentando escoriações pelo corpo e sinais de violência sexual. O padrasto foi preso em flagrante na data do crime, enquanto a mãe teve a prisão preventiva decretada na última sexta-feira (13) sob a acusação de omissão imprópria, por falhar no dever legal de proteger a filha.

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No dia da morte, a mãe havia saído e deixado a menina sob os cuidados do companheiro, em uma residência no bairro Jardim Lago Azul. Segundo as investigações, o homem pediu ajuda a um vizinho para levar a enteada desacordada à UPA, alegando que ela havia sofrido uma queda no banheiro seguida de parada cardiorrespiratória. No entanto, a equipe médica que prestou o atendimento inicial constatou a incompatibilidade da versão com a gravidade das lesões e os indícios de abusos sexuais, acionando imediatamente as autoridades policiais.

Em depoimento, a mãe da vítima afirmou desconhecer a origem dos ferimentos da criança. A justificativa, contudo, é confrontada por relatos de familiares. Cerca de quinze dias antes da morte, parentes afirmam ter enviado mensagens à mulher alertando sobre hematomas visíveis no rosto da menina e expressando suspeitas de maus-tratos. O inquérito policial revelou ainda que o padrasto possui um extenso histórico criminal no estado de Mato Grosso, acumulando passagens por homicídio, tráfico de drogas, corrupção de menores, furto e receptação.

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