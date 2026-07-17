Polícia identifica suspeito em caso de advogado carioca que foi encontrado morto em SP

A Polícia Civil de São Paulo identificou o homem de boné branco com quem o advogado Pedro Ely Cordeiro dos Santos, de 43 anos, esteve momentos antes de ser encontrado sem vida em uma rua da região da Vila Madalena, zona oeste da capital paulista, na última sexta-feira, 10. O rapaz, que não teve a identidade informada, é tratado como principal suspeito da morte de Pedro.

De acordo com Marcelo Martins Ferreira, advogado contratado pela família da vítima, Pedro e homem de boné branco se conheceram naquela noite. Câmeras de monitoramento mostraram os dois juntos em uma adega, por volta das 2h50 da madrugada de sexta.

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Momentos depois, testemunhas viram Pedro passando mal, vomitando e se deitando na Rua Fradique Coutinho (Pinheiros). Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu. Os socorristas não identificaram marcas de violência no corpo do advogado.

Conforme Martins Ferreira, a principal hipótese da Polícia Civil é que Pedro tenha sido alvo do golpe "Boa noite, Cinderela", aplicado pelo homem de boné branco. Ainda segundo o defensor, a vítima teve sua identidade roubada e teve transações bancárias realizadas em seu nome - uma de R$ 9.800 chegou a ser bloqueada pelo banco.

"Ele (homem de boné branco) foi identificado e agora será chamado para prestar esclarecimentos", disse Martins Ferreira, em conversa com a reportagem.

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O caso foi registrado como morte suspeita no 14º Distrito Policial (Pinheiros). Mais cedo, a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP) havia informado que tentava identificar o rapaz suspeito. Procurada novamente na tarde desta sexta para confirmar a identificação, a pasta não retornou. O espaço segue aberto e será atualizado se um posicionamento for enviado.

Últimos passos

Natural do Rio de Janeiro, Pedro Ely estava em São Paulo na semana passada e, na noite de quinta-feira, 9, saiu com um amigo para assistir a uma partida da Copa do Mundo em um bar na Vila Madalena.

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Conforme os boletins de ocorrência, aos quais o Estadão teve acesso, os dois seguiram de carro por aplicativo até a Rua Canário, em Moema, na zona sul da capital. O amigo desembarcou no local por volta de 0h48, enquanto Pedro seguiria para um hotel na Vila Olímpia em outro veículo. Segundo Martins Ferreira, porém, a motorista do aplicativo o levou de volta à região da Vila Madalena.

De acordo com o advogado da família, foi nesse intervalo que o golpe pode ter ocorrido. "Tem um delay de duas horas, que foi o momento em que ele foi para Moema e voltou para a Vila Madalena. E, quando voltou, foi encontrado pela população", afirmou.

Pedro Ely foi localizado sem documentos e, por isso, não pôde ser identificado imediatamente. A família registrou seu desaparecimento após perder contato com o advogado.

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A última atividade registrada em seu celular foi a visualização de uma mensagem no WhatsApp às 5h da sexta-feira. A identificação só ocorreu na terça-feira, 14, após a realização de um exame papiloscópico (de impressões digitais).