Polícia identifica mulher morta em desabamento de prédio

A polícia identificou uma pessoa morta após o desabamento de um prédio em Vila Velha, na Grande Vitória, no Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (21). O nome da vítima é Camila Morassuti Cardoso.

Segundo o Balanço Geral, outra mulher, chamada Larissa, ficou ferida em estado grave e foi encaminhada ao Hospital São Lucas, na Grande Vitória.

Três pessoas ainda estão desaparecidas, de acordo com a reportagem.

O Corpo de Bombeiros continua realizando o trabalho de retirada de mais uma vítima.

As informações iniciais são de que cinco pessoas estariam no edifício no momento da explosão, por volta das 7h14 desta quinta.

Com informações: R7