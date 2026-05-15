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FISCALIZAÇÃO

Polícia Federal deflagra ação contra grupo do setor de combustíveis

Operação Sem Refino tem o apoio técnico da Receita Federal

Escrito por Da Redação
Publicado em 15.05.2026, 11:07:18 Editado em 15.05.2026, 11:07:13
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Polícia Federal deflagra ação contra grupo do setor de combustíveis
Autor Operação da Polícia Federal aconteceu nesta sexta-feira - Foto: Divulgação

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira (15) a Operação Sem Refino. O objetivo é apurar a atuação de um conglomerado econômico do ramo de combustíveis suspeito de utilizar estrutura societária e financeira para ocultação patrimonial, dissimulação de bens e evasão de recursos ao exterior.

-LEIA MAIS: Gaeco investiga empresário do Paraná por movimentar milhões sem origem identificada

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Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão e sete medidas de afastamento de função pública nos estados do Rio de Janeiro, de São Paulo e no Distrito Federal, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

Também foi determinada a inclusão de um dos investigados na Difusão Vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), além do bloqueio de cerca de R$ 52 bilhões em ativos financeiros e a suspensão das atividades econômicas das empresas investigadas.

A operação contou com apoio técnico da Receita Federal.

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Em nota, a corporação informou que as investigações apuram possíveis fraudes fiscais, ocultação patrimonial e inconsistências relacionadas à operação de refinaria vinculada ao grupo.

“A investigação integra as apurações conduzidas pela Polícia Federal no âmbito da ADPF [Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental] 635/RJ, relacionada à atuação de organizações criminosas e suas conexões com agentes públicos no estado do Rio de Janeiro”, destacou a PF.


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