Investigação começou no fim de setembro em Torres (RS) e apura suspeita de abastecimento de facções criminosas e envio de armamentos ao Uruguai

Uma operação conjunta das forças de segurança desarticulou uma fábrica clandestina de peças para fuzis na quarta-feira (25), em Rio Claro, no interior de São Paulo, e resultou na prisão em flagrante do dono do local. A ação mira o tráfico interestadual de armas de fogo e reuniu as polícias civis de São Paulo e de Santa Catarina, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Militar e guardas municipais.

Ao todo, os agentes cumpriram dez mandados de busca e apreensão, sendo sete em Rio Claro e três em São José, em Santa Catarina, com dois presos em flagrante nessa etapa. De acordo com a Polícia Civil de Santa Catarina, a apuração apontou que uma empresa de usinagem fabricava ilegalmente componentes de armamentos com suspeita de abastecer organizações criminosas.

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Durante as diligências, os policiais recolheram três fuzis, granadas, munições, centenas de peças de armas de fogo, maquinário industrial e dinheiro em espécie. As investigações tiveram início em 28 de setembro deste ano, depois que a Polícia Rodoviária Federal prendeu dois homens em flagrante transportando peças de armamentos em Torres, no Rio Grande do Sul.

A troca de informações entre as corporações permitiu mapear outros envolvidos e ligar empresas e investigados de São Paulo e Santa Catarina. As autoridades também apuram possíveis conexões do esquema com o tráfico internacional de armas, inclusive a hipótese de remessa de armamentos para o Uruguai.

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Na quinta-feira (26), o caso teve novos desdobramentos em Rio Claro, conforme informações do portal Grupo Rio Claro, quando equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) prenderam outras três pessoas. Na mesma ofensiva, os policiais encontraram um apartamento suspeito de funcionar como depósito clandestino de armamentos e apreenderam armas de fogo, munições, granadas e outros itens, incluindo a prisão do pai de um dos detidos na primeira fase.

Todo o material apreendido passará por perícia técnica, enquanto a Polícia Civil prossegue para identificar outros possíveis participantes do grupo, definir a responsabilidade de cada suspeito e apontar o destino das armas. Ainda não foi divulgado um balanço consolidado de tudo o que foi recolhido nas duas etapas da operação.