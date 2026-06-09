Polícia faz buscas no RJ e em SP contra venda ilegal de canetas emagrecedoras em academias

A Polícia Civil do Rio de Janeiro cumpre mandados de busca e apreensão nesta terça-feira, 9, na capital fluminense e em São Paulo contra a comercialização clandestina de canetas emagrecedoras.

A ação faz parte da 4ª fase da Operação Mounjaro e tem como alvo um homem, não identificado pela polícia, que oferecia os medicamentos e anabolizantes em academias nas zonas oeste e sul do Rio.

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Agentes da Delegacia do Consumidor (Decon) cumprem sete mandados de busca e apreensão em Campo Grande, Recreio dos Bandeirantes e Barra da Tijuca, além de São Paulo.

De acordo com a Polícia Civil, a investigação teve início "a partir de um trabalho de inteligência e monitoramento de redes sociais, que permitiu a identificação de um homem apontado como um dos responsáveis pelo fornecimento ilegal dos medicamentos nas academias".

As apurações indicaram que os produtos eram oferecidos sem qualquer garantia de procedência ou controle sanitário adequado. Durante a ação desta terça, os agentes buscam apreender documentos, aparelhos eletrônicos, registros financeiros, medicamentos e outros materiais que possam auxiliar no aprofundamento das investigações.