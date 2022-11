Polícia encontra corpo de menino desaparecido; amigo confessou crime

Da Redação

A motivação do crime é investigada.

A Polícia Civil encontrou neste domingo (20), o corpo de Ryan Rodrigues, de 10 anos, que estava desaparecido desde a última quinta-feira (17). Ele estava em uma região de mata, em Tangará da Serra, a 242 km de Cuiabá, no Mato Grosso. Segundo a polícia, o garoto foi morto por um colega e a suspeita é que de tenha sido asfixiado.

Conforme o delegado Gustavo Espíndula, o adolescente suspeito, que ajudava nas buscas pelo menino, havia chamado o garoto para tomar banho no córrego. A motivação do crime é investigada. "O menor confessou o crime, mas a motivação do fato não está clara. Ele fala em um possível bullying, mas a história não está clara", disse.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o desaparecimento de Ryan foi comunicado à corporação somente na tarde de sexta-feira (18). Por isso, o padrasto da vítima chegou a ser detido por abandono de incapaz, devido à demora na comunicação do caso, mas foi liberado, posteriormente.

As informações são do site g1.

