Polícia dos EUA captura brasileiro condenado à prisão perpétua

Depois de 14 dias foragido, o brasileiro Danilo Cavalcante foi capturado pela polícia da Pensilvânia, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (13). O homem conseguiu fugir da cadeia onde cumpria uma sentença de prisão perpétua por matar a ex-namorada.

continua após publicidade

A partir daí, uma megaoperação com 500 policiais, participação do FBI e fechamento de escolas e parques foi realizada para que Cavalcante fosse encontrado. A região do condado de Chester se viu em terror, porque a polícia local afirmou nas redes sociais que se tratava de um indivíduo perigoso. Autoridades pediram que os moradores ficassem em casa.

O brasileiro saiu da prisão escalando as paredes. Durante a fuga, ele caminhou cerca de 38 quilômetros, roubou uma van e um rifle e trocou tiros com um morador.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: STF julga primeiros réus, incluindo morador de Apucarana; veja ao vivo

As autoridades contaram com a ajuda de câmeras térmicas e cães farejadores para encontrar o homem. Com o auxílio de tais equipamentos, Danilo foi localizado sob uma pilha de madeira dentro do perímetro de buscas. Segundo a polícia, ele não apresentava ferimentos graves, e nenhum tiro foi disparado.

"A captura de Cavalcante dá fim ao pesadelo das duas últimas semanas, e agradecemos a cada um dos policiais regionais, estatuais e federais que saíram às ruas em todas as condições, dia e noite", declarou a polícia do condado de Chester, na Pensilvânia, em comunicado.



continua após publicidade

Cavalcante foi preso pouco depois das 08h no horário local (09h no horário de Brasília).

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News