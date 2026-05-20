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Polícia do RN prende um detento que fugiu da Penitenciária Estadual de Alcaçuz no início do mês

Escrito por Caio Possati (via Agência Estado)
Publicado em 20.05.2026, 22:20:00 Editado em 20.05.2026, 22:29:43
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Agentes da Polícia Penal e da Polícia Militar do Rio Grande do Norte prenderam nesta quarta-feira, 20, um dos cinco presos que fugiram da Penitenciária Estadual de Alcaçuz, na Grande Natal, no dia 2 de maio. O homem foi identificado como Pedro Gabriel da Silva, de 20 anos.

Ele foi encontrado na casa de parentes em Felipe Camarão, bairro da zona oeste da capital potiguar, segundo a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária.

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Participaram da operação policiais da Central de Monitoramento Eletrônico (CEME), do Grupo de Operações Especiais (GOE) e do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque). Depois de capturado, o homem foi levado à Central de Flagrantes da Polícia Civil antes de retornar ao sistema penitenciário.

No início do mês, Pedro e outros quatro detentos escaparam da prisão na madrugada, durante uma tempestade que atingia a região. Segundo informações do portal G1, os fugitivos usaram uma corda para pular o muro da penitenciária.

Os outros quatro presos que fugiram são:

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Carlos Soares Alves da Silva;

Jefferson Cleyton Lima da Silva;

Maycon Dias Mora;

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Rodrigo da Silva Nascimento.

A secretaria destaca que denúncias sobre os fugitivos podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do telefone 181. A última fuga no local, de acordo com a pasta, havia ocorrido em julho de 2021.

Em janeiro de 2018, a penitenciária foi palco de uma rebelião sangrenta, que desencadeou um conflito de dias entre membros do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Sindicato do Crime. Ao todo, 26 detentos morreram - muitos com a cabeça degolada - e o complexo prisional ficou destruído.

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