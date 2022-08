Polícia divulga foto das nádegas de ladrão para tentar identificá-lo

A fim de tentar identificar um criminoso, o Departamento de Polícia de West Midlands, na Inglaterra, divulgou imagens das nádegas dele, já que as câmeras de segurança não captaram seu rosto.

As autoridades publicaram um vídeo do momento da fuga dos ladrões. No registro, publicado nas redes sociais, é possível ver dois homens. Um deles carrega produtos de uma van, enquanto o outro, em um certo momento, exibe as nádegas pela janela do carro.

#APPEAL | We’ve released video footage showing the bare-faced cheek of thieves stealing tools from a van in broad daylight – as one ‘moons’ through a car window at witnesses.



The offenders struck just before 11am on 1 August in Fred Lee Grove.



