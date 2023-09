Polícia divulga causa da morte de bilionário e esposa; veja qual foi

A Polícia Civil de São Paulo apurou qual foi a morte do banqueiro José Bezerra de Menezes e sua esposa, Luciana Bezerra. Os corpos deles foram encontrados no último sábado (9) dentro de uma suíte em uma mansão, em um condomínio de luxo no Guarujá, litoral do estado.

As investigações da corporação revelaram que o bilionário e sua companheira morreram intoxicados devido a um vazamento de gás. O delegado Fabiano Barbeiro, titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Santos, conversou com a imprensa e afirmou que a vazão da substância ocorreu em um espaço onde eram mantidos os equipamentos responsáveis pelo funcionamento e manutenção do imóvel.

De acordo com o delegado, os aparelhos se resumiam a bombas da piscina, tonéis para armazenamento de água e um 'queimador' que aquecia o líquido, posteriormente distribuído para chuveiros e pias no imóvel. O vazamento do gás teria acontecido por meio de um cano partido, acoplado a este 'queimador'.

Em entrevista ao G1, Barbeiro disse que, devido ao cano partido, os gases da queima saíram do equipamento e passaram a ocupar a sala de máquinas, em vez de saírem pelo exaustor. Ele acrescentou que os gases se acumularam no local por aproximadamente sete horas, formando uma camada espessa e volumosa, que passou para o quarto por meio de pequenos orifícios, causando a intoxicação do casal.

O delegado pontuou, por fim, que as descrições foram feitas a partir de uma apuração preliminar junto à perícia no local. "De qualquer forma, tudo isso será melhor esclarecido quando o laudo técnico for concluído", acrescentou.

Quem é o bilionário encontrado morto?

A Polícia Civil (PC) tenta elucidar o que houve com o bilionário José Bezerra de Menezes Neto, conhecido como Binho Bezerra, de 54 anos. O banqueiro foi encontrado morto ao lado da esposa, Luciana, no sábado (9), no interior de uma mansão em um condomínio de luxo no litoral de São Paulo.

De acordo com a corporação, o animal de estimação do casal também estava morto.

Peritos do Instituto de Criminalística estiveram no imóvel e fizeram os primeiros levantamentos sobre o que pode ter acontecido. A principal hipótese é que eles tenham morrido devido a um vazamento de gás.

Segundo apurado pelo Metrópoles, o vazamento se originou em um equipamento destinado ao aquecimento da mansão. Binho e Luciana estavam em um quarto do apartamento superior onde ocorreu a concentração dos gases, ocasionando os óbitos.

Familiares de Binho e Luciana, que se encontravam na casa, não foram afetados.



Binho Bezerra e a família aparecem na lista da Forbes como o nono homem mais rico do Ceará, com fortuna avaliada em R$ 1,55 bilhão, de acordo com o levantamento. O banqueiro era filho do Coronel Humberto Bezerra, que foi deputado federal e prefeito de Juazeiro do Norte (CE) na década de 1960, além de vice-governador do Ceará e presidente do BicBanco.

Humberto Bezerra faleceu em 28 de março de 2020, anos após fundar, em Juazeiro, a Associação Assistencial José Bezerra de Meneses.

Terceira geração

O banqueiro era integrante da terceira geração de controladores do BicBanco, hoje CCB Brasil, que foi vendido ao China Construction Bank por R$ 1,62 bilhão, em 2013. Fundada em Juazeiro, a instituição teve ações negociadas na bolsa paulista até 2015, quando se retirou do pregão.

Presidente do BicBanco, Binho Bezerra recebeu, em 2013, o título de cidadão Cearense durante solenidade no Plenário da Assembleia Legislativa de Fortaleza, no Ceará. Herdeiro de Norma e Humberto Bezerra, ele foi o presidente de banco mais jovem do Brasil, aos 38 anos.

O banqueiro era visto como responsável por uma arrancada de vitória na história de um dos bancos mais tradicionais do país.

Com informações do Metrópoles e do G1.

