Polícia descobre 'biqueira' em SP e destrói local com escavadeira

A polícia de São Paulo descobriu uma "biqueira" em São José dos Campos e destruiu o local com uma escavadeira, nesta sexta-feira (1º). Na casa utilizada para a venda e uso de drogas, foram localizadas quase 1,6 mil porções de diversos entorpecentes ilícitos. Durante a ocorrência, dois homens foram presos em flagrante no local e um menor de idade foi apreendido.

De acordo com a prefeitura da cidade, o imóvel estava vazio e tinha as estruturas comprometidas. A Defesa Civil já havia constatado que a residência estava em condições que colocavam em risco a saúde e a segurança pública das pessoas. A ação com a escavadeira contou com o apoio da Guarda Civil Municipal e da Polícia Civil.

Conforme informações, foram apreendidos 400 pinos de cocaína, mais de 800 porções de maconha, 47 porções de skunk, 342 porções de crack e R$ 838,00 reais em espécie.

Fonte: com informações Metrópoles.

