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Polícia de SP faz operação contra quadrilha suspeita de aplicar golpes em ao menos 100 idosos

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 06.05.2026, 13:41:00 Editado em 06.05.2026, 13:48:26
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A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta quarta-feira, 6, uma operação para desarticular uma quadrilha suspeita de aplicar golpes contra idosos na capital. A ação foi conduzida pelo Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra).

Segundo a polícia, o grupo atraía vítimas com a oferta de supostos "clubes de descontos" e induzia pagamentos em cartões de crédito sob a promessa de benefícios. Na prática, as cobranças eram feitas de forma parcelada sem o conhecimento dos idosos, o que elevava significativamente os valores pagos.

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De acordo com a investigação, o esquema já teria feito mais de 100 vítimas e causado prejuízo aproximado de R$ 500 mil. Ao todo, a Justiça autorizou 26 prisões e 34 mandados de busca e apreensão.

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OPERAÇÃO/SP/PRISÃO/QUADRILHA/GOLPES
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