Polícia cumpre 31 mandados de prisão em operação sobre o sumiço de 3 crianças em Belford Roxo

A Polícia Civil do Rio realizou uma operação na manhã desta quinta-feira, 9, em ação que finaliza o inquérito que apura as mortes dos meninos Lucas Matheus, Alexandre da Silva e Fernando Henrique. O crime aconteceu em dezembro do ano passado, em Belford Roxo. Os corpos das vítimas nunca foram encontrados.

Ao todo foram cumpridos 31 mandados de prisão. Desses, 15 criminosos já estavam no sistema penitenciário, enquanto 16 foram presos durante a operação realizada na favela do Castelar, onde ocorreu o crime.

De acordo com as investigações, conduzidas pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), os meninos foram mortos por traficantes de uma facção que domina a favela do Castelar após supostamente terem furtados alguns passarinhos. Os garotos teriam sido torturados pelos traficantes antes de serem mortos.

Ao todo, cerca de 250 policiais da DHBF, do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), do Departamento-Geral de Polícia da Baixada (DGPB) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) participaram da ação.