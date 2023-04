Polícia Civil prende quatro suspeitos de violentar menina de 14 anos

Da Redação

Momento que os envolvidos ajudam a vítima a montar no animal foi registrado

A Polícia Civil de Goiás prendeu um jovem de 23 anos e apreendeu outros três adolescentes de 12,13 e 14 anos, suspeito de estupro coletivo contra uma menina de 14 anos. O crime teria ocorrido na última sexta-feira (14), em Silvânia.

Segundo a polícia, o grupo pegou a vítima na porta da escola e a chamou para passear a cavalo. O momento que os envolvidos ajudam a vítima a montar no animal foi registrado por uma câmera de segurança.

De acordo com as investigações, ela foi embriagada e violentada pelos jovens em um matagal. Ela foi encontrada às 20h depois de ser abandonada sangrando e com ferimentos por todo o corpo, conforme a polícia.

A adolescente precisou ser internada devido a gravidade dos ferimentos e no momento e que foi encontrada, ela não se recordava do estupro coletivo por conta da embriaguez. Porém, ao ir recuperando a consciência, a jovem informou que o maior de idade havia tocado em seu corpo, informando as características dele.

Ao realizar a prisão do homem, ele confessou o estupro e entregou os menores. Os quatro afirmaram terem abusado sexualmente da adolescente, que precisou ser sedada após ver a foto de um deles por conta de uma crise de pânico, de acordo com o delegado.

O suspeito maior de idade foi atuado por estupro coletivo de vulnerável, enquanto os adolescente, por serem menores de idade, foram apreendidos por crime análogo ao estupro coletivo de vulnerável.

As informações são do G1.

