Polícia Civil prende homem investigado por feminicídio e ocultação de cadáver

Um homem de 26 anos foi preso na madrugada de quarta-feira (9) em São Paulo, suspeito de matar e esquartejar a namorada, de mesmo idade, em julho deste ano. A prisão foi efetuada por agentes policiais na Rua da Paz, localizada em uma comunidade na região do Parque Santo Antônio, na Zona Sul da capital paulista.

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De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), o homem teve a prisão temporária decretada após o avanço das apurações. Durante a ação policial, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão no local, resultando no recolhimento de três aparelhos celulares e uma televisão que passarão por perícia.

O crime, que teria ocorrido em 11 de julho, passou a ser investigado com suporte pericial depois que um braço foi localizado debaixo da Ponte do Socorro, no Rio Guarapiranga, no dia 3 de agosto. Exames do Instituto Médico Legal (IML) confirmaram posteriormente que o membro pertencia a Samara Ellen da Silva, de 26 anos.

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O caso permanece sob apuração no 92º Distrito Policial (Parque Santo Antônio), que busca esclarecer a motivação e as circunstâncias do feminicídio. A defesa de Natan Roberto de Oliveira Silva não foi localizada pelas reportagens, mas o espaço segue aberto para manifestações.