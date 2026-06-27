Polícia Civil prende empresários com mais de 100 terabytes de material de abuso infantil no RS

Dois empresários foram presos em flagrante na manhã desta sexta-feira (26) em Ivoti, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RS), por armazenamento de mais de 100 terabytes de material de abuso sexual contra crianças e adolescentes. A prisão ocorreu durante uma operação da Polícia Civil, após os suspeitos terem sido monitorados por cerca de três meses pelo setor de inteligência da corporação.

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Durante o cumprimento das ordens judiciais, os agentes apreenderam diversos equipamentos eletrônicos que estavam em posse dos suspeitos, incluindo computadores, notebooks, celulares e dispositivos de armazenamento, como pendrives e HDs externos. As identidades dos homens não foram divulgadas, mas a polícia informou que eles são sócios de empresas diferentes que mantêm relações comerciais entre si. As autoridades ressaltam que os negócios não têm qualquer ligação com os crimes investigados, sendo as condutas ilícitas atribuídas de forma exclusiva aos indivíduos.

Todo o material apreendido será encaminhado para análise do Instituto-Geral de Perícias (IGP). O objetivo da perícia é identificar a quantidade exata de arquivos e verificar se, além de baixar os conteúdos, os investigados também produziam ou compartilhavam as imagens. De forma preliminar, a Polícia Civil apontou que o acervo ilícito contém material de abuso sexual envolvendo menores e também conteúdo de abuso contra animais.

Os empresários devem responder pelos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A legislação brasileira prevê que a pena para o crime de armazenamento desse tipo de material varia de um a quatro anos de prisão, mas o tempo de reclusão pode ser maior caso a perícia comprove a distribuição do conteúdo. As investigações continuam para esclarecer a extensão do envolvimento dos suspeitos em redes de exploração.