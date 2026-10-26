Polícia Civil investiga vídeo de homem negro acorrentado em ato político na Barra da Tijuca

Cena foi gravada no último sábado (24) em comício a favor de Flávio Bolsonaro; autor do ato negou intenção racista e pediu desculpas

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um vídeo em que um homem negro aparece sendo conduzido por uma corrente por um manifestante branco na Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital fluminense. O episódio ocorreu no último sábado (24), véspera do segundo turno das eleições presidenciais, durante um ato de apoio à campanha de Flávio Bolsonaro. A corporação confirmou que o caso foi oficialmente registrado na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) nesta segunda-feira (26) e que diligências já estão em andamento.

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As imagens, que ganharam ampla repercussão, foram gravadas pelo jornalista francês Raphaël Bernard. No vídeo, o homem negro aparece segurando um tridente e exibindo adesivos ligados ao Partido dos Trabalhadores (PT). Posicionado logo atrás, o manifestante branco puxa a corrente que os conecta enquanto profere ofensas direcionadas ao presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva. A cena chamou a atenção de autoridades federais, levando o Ministério da Igualdade Racial a acionar o Ministério da Justiça e a Procuradoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro para investigar a ocorrência de um possível crime de racismo.

O homem que segurava a corrente publicou um vídeo nas redes sociais para se defender, alegando que a cena se tratava de uma sátira política. Ele negou qualquer motivação racista e justificou que a intenção da encenação era representar o presidente Lula de forma caricata e demoníaca, sendo simbolicamente preso. Apesar de sustentar a natureza do protesto, ele pediu desculpas públicas aos brasileiros que se sentiram desrespeitados ou ofendidos com a situação.

O caso segue sob escrutínio de diferentes esferas. Além da apuração conduzida pela Polícia Civil na área criminal, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) informou que está analisando as imagens gravadas na manifestação. O ato marcava a mobilização final e o encerramento da campanha de Flávio Bolsonaro no estado do Rio de Janeiro.

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