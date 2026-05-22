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Polícia Civil apreende 200 mil figurinhas falsas da Copa do Mundo

Material foi localizado no bagageiro de um coletivo por agentes da DRCPIM

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.05.2026, 09:15:29 Editado em 22.05.2026, 09:15:24
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Polícia Civil apreende 200 mil figurinhas falsas da Copa do Mundo
Autor Figurinhas foram apreendidas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro - Foto: PCRJ

Um carregamento contendo 200 mil figurinhas falsificadas do álbum da Copa do Mundo foi apreendido pela Polícia Civil na noite da última quinta-feira (21), no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

-LEIA MAIS: Segundo acidente da manhã deixa motociclista ferido na BR-376 em Apucarana

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O material ilícito foi interceptado por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), que localizaram os produtos escondidos no compartimento de carga de um ônibus.

Todo o lote apreendido será submetido a uma perícia técnica e, em seguida, totalmente inutilizado, uma vez que as imitações configuram grave violação de direitos de imagem e do consumidor.

A corporação informou que as investigações continuam em andamento com o objetivo de mapear a rota de circulação das falsificações, descobrir a localização exata do centro de produção clandestino e esclarecer qual seria o esquema adotado para a distribuição do material no mercado.

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Copa do Mundo direitos do consumidor falsificação FIGURINHAS investigações criminais polícia civil
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