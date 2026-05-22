Polícia Civil apreende 200 mil figurinhas falsas da Copa do Mundo

Um carregamento contendo 200 mil figurinhas falsificadas do álbum da Copa do Mundo foi apreendido pela Polícia Civil na noite da última quinta-feira (21), no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

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O material ilícito foi interceptado por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM), que localizaram os produtos escondidos no compartimento de carga de um ônibus.

Todo o lote apreendido será submetido a uma perícia técnica e, em seguida, totalmente inutilizado, uma vez que as imitações configuram grave violação de direitos de imagem e do consumidor.

A corporação informou que as investigações continuam em andamento com o objetivo de mapear a rota de circulação das falsificações, descobrir a localização exata do centro de produção clandestino e esclarecer qual seria o esquema adotado para a distribuição do material no mercado.