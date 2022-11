Polícia barra influenciadoras brasileiras seminuas na Torre Eiffel

Da Redação

Em meio à uma multidão de visitantes ao redor da famosa Torre Eiffel, em Paris, na França, as influenciadoras brasileiras Gabriela Versiani, Vanessa Lopes e Gabily foram barradas pela polícia após ficarem seminuas para uma sessão de fotos.

Em um vídeo publicado por Luane Dias, ex-Fazenda 10, a influencer explica que as três jovens já haviam sido alertadas pelos agentes franceses sobre a proibição do ato, mas ignoraram as regras. “Ainda bem que eu não estou com elas”, disse Luane sobre as amigas.

As brasileiras trajavam apenas um roupão curto que deixava parte da poupa da bunda de fora, além de lingerie vermelha por baixo. De acordo com informações, as fotos seriam destinadas para a marca de biquínis Anybody, gerenciada por Gabriela Versiani e Any Borges.

A TikToker Vanessa Lopes disse que os policias informaram que era proibido fazer esse tipo de registro perto das proximidades do ponto turístico. “Quase fomos presas, galera, porque a gente estava fazendo propaganda para os biquínis da Versiane e da Any, e eles falaram que não pode. A gente falou ‘ah, mas é biquíni’. Eu até falei assim ‘Moça, é porque a gente tem um negócio de biquíni’, aí ela falou ‘Não, f*da-se’”, contou Vanessa, rindo da situação.





Fonte: Informações Banda B.

