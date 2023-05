Polícia apura pagamento de R$ 20 mil por ator a suspeito do crime

O ator Jeff Machado, encontrado morto dentro de um baú na última quarta-feira (24), teria pago cerca de R$ 20 mil ao suspeito do crime. Essa é a linha de investigação que a polícia apura no momento, segunda a defesa da família da vítima.

O investigado seria um suposto assistente de produção, que teria pedido o valor ao ator em troca de um possível papel na televisão.

No início das investigações, o advogado da família já tinha apontado que o principal suspeito do crime seria um conhecido de Jeff.

A defesa não quis dar mais detalhes sobre o susposto assistente de produção para não atrapalhar o desfecho das investigações.

Corpo foi encontrado em baú concretado

O corpo do ator foi encontrado dentro de um baú enterrado e concretado no quintal de uma casa de Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. O baú, inclusive, era um item de decoração da casa do ator.

Jeff foi dado como desaparecido em fevereiro. Ele foi visto pela última vez no dia 27 de janeiro, no mesmo bairro onde foi encontrado morto.

Cachorros dele foram fundamentais para o desfecho do caso

As investigações só começaram efetivamente após os cachorros de Jeff serem encontrados abandonados pelas ruas do bairro.

A ONG Indefesos recebeu pedidos de resgate e identificou os animais como sendo de Jeff, uma indicação de que o ator estaria com problemas.

A causa da morte do homem ainda não foi determinada. O laudo da necrópsia foi inconclusivo. O corpo dele foi levado e enterrado na sua cidade natal, em Araranguá, Santa Catarina.

