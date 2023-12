Polícia apreende cerveja, cigarro, carne e queijo coalho em presídio

Agentes penais apreenderam uma 'cesta de Natal' no Complexo Penitenciário de Gericinó nesta segunda-feira (18). De acordo com a corporação, duas mulheres que foram à penitenciária para fazer uma visita estavam com cigarros, bebidas alcoólicas, carnes para churrasco e queijo coalho. Os produtos foram retidos.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Idosa de 89 anos é rendida por dupla armada em Cambira

Os policiais que ficam na portaria do complexo, situado no Rio de Janeiro, submeteram a dupla a um procedimento de revista eletrônica. O scanner apontou a existência dos itens no interior das bolsas delas. Por conta disso, elas foram impedidas de prosseguir com a visita e foram presas em flagrante.

continua após publicidade

No total, foram encontrados 35 pacotes de cigarro, 18 garrafas, 20 latas de cerveja e uma sacola com carnes e queijo coalho para churrasco.



Os itens iriam para os presídios de Bangu 2 e Bangu 5.



Siga o TNOnline no Google News