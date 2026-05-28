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Polícia apreende 85 mil álbuns e figurinhas ilegais da Copa do Mundo durante operação em SP

Escrito por Caio Possati (via Agência Estado)
Publicado em 28.05.2026, 21:48:00 Editado em 28.05.2026, 21:59:34
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A Polícia Civil de São Paulo informou nesta quinta-feira, 28, que apreendeu 85 mil álbuns e figurinhas da Copa do Mundo de procedência ilegal durante uma operação contra a pirataria de artigos esportivos realizada na zona norte e no centro da capital paulista.

Cerca de 2 mil camisas falsificadas de seleções que vão disputar o torneio também foram confiscadas.

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As ações se concentraram na Avenida Valtier, na região do Canindé (zona norte), e nas ruas 24 de Maio e Dom José de Barros, na República (centro), endereços considerados pontos de comércio popular da cidade.

O alvo foi a venda de camisas esportivas, principalmente de seleções que participarão da Copa do Mundo de Futebol, incluindo a do Brasil.

Além de todo o material apreendido, cinco pessoas foram presas em flagrante com base na Lei Geral do Esporte. Os envolvidos vão responder por crime contra a propriedade industrial. A identidade dos suspeitos não foi revelada e, por isso, não foi possível localizar as defesas.

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A operação foi realizada por policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e coordenada pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG) Antipirataria.

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