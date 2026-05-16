Polícia apreende 6 adolescentes acusados de estupro coletivo do Rio

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência infantil, violência sexual e estupro de vulnerável. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 100 ou 190, e denuncie.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu neste sábado, 16, seis adolescentes acusados de estuprar coletivamente uma menina de 12 anos. Eles serão internados provisoriamente.

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De acordo com a polícia, no início de abril, um dos adolescentes, que era namorado da vítima, atraiu a jovem para uma emboscada. Na ocasião, a menina foi violentada pelos oito agressores.

A polícia afirmou que as cenas do crime foram filmadas e compartilhadas nas redes sociais.

O caso, que aconteceu em Campo Grande, na zona oeste do Rio, chegou ao conhecimento das autoridades após a mãe da menina prestar queixa no último dia 13. A jovem prestou depoimento na Delegacia de Especial de Atendimento à Mulher (Deam) e confirmou os fatos.

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"A partir da comunicação do crime, a unidade iniciou imediatamente um intenso trabalho investigativo e, em poucas horas, conseguiu identificar todos os oito menores envolvidos", afirmou a polícia em nota.

Os adolescentes suspeitos devem responder por atos infracionais análogos aos crimes de estupro coletivo de vulnerável e divulgação de cena de estupro. A Polícia ainda procura os outros dois envolvidos no crime.

Caso de repercussão em Copacabana

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Em janeiro, outro grupo de jovens estuprou coletivamente uma menina em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. A vítima também foi atraída em uma emboscada, desta vez pelo ex-namorado.

O menor de 17 anos convidou a vítima para ir ao apartamento e, quando eles estavam no quarto, permitiu que outros quatro comparsas entrassem e a violentassem.

Os acusados tiveram a prisão decretada e respondem presos aos processos. O adolescente foi condenado à medida de internação por um período inicial de seis meses. A defesa dos acusados nega a participação deles nos crimes.