Polícia apreende 12,1 toneladas de maconha no interior de SP, recorde no Estado

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu 12.115 quilos de maconha escondidos entre fardos de papelão em uma carreta, na noite deste domingo, 28, em Palmital, no interior de São Paulo. O motorista do veículo foi preso. A quantidade dessa droga é a maior já apreendida no Estado de São Paulo, segundo a polícia. O recorde anterior, de 12.100 kg, havia sido registrado em uma apreensão de 2021, em Presidente Prudente.

continua após publicidade

Os policiais suspeitam que a carga de maconha, avaliada em R$ 4,4 milhões, procedia do Paraguai e seria distribuída no interior de São Paulo. Na abordagem, o motorista disse que havia sido contratado através de um aplicativo para pegar a carga em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai, e entregar em Mogi Mirim, no interior de São Paulo. Ele foi preso em flagrante e levado para a cadeia de Lutécia, na mesma região. Seu celular foi apreendido e vai passar por perícia. Se for confirmado que a droga procede do exterior, o caso deve ser encaminhado para a investigação da Polícia Federal.

A apreensão aconteceu na praça de pedágio km 413 da rodovia Raposo Tavares, onde a Polícia Militar Rodoviária fazia a Operação Impacto contra o tráfico de drogas e outros crimes. Na mesma operação, os policiais já haviam apreendido 27 quilos de skunk, droga conhecida como "super maconha". O motorista, de 25 anos, foi preso. No sábado, 27, eles apreenderam outros 2.500 kg de maconha escondidos em meio a uma carga de milho, em Nhandeara, norte do Estado.

continua após publicidade

As apreensões realizadas pela PM rodoviária foram comentadas pelo secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, no site oficial da pasta. "Combater o tráfico de drogas é destruir a base de diversos outros crimes e diluir uma cadeia ilícita antes que ela destrua diversas famílias", disse, destacando que a segurança pública do Estado "tem muito a comemorar".