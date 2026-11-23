O juiz Antonio Carlos Martins, da 1ª Vara Estadual de Organizações Criminosas e Lavagem de Bens, Direitos e Valores de São Paulo, condenou 14 pessoas por integrarem uma organização criminosa que atuava na região da Feira da Madrugada, no Brás, na capital paulista. Entre setembro de 2019 e maio de 2022, o grupo controlava espaços comerciais, cobrava valores de ambulantes e recorria a ameaças, intimidação e violência para obter vantagens financeiras de trabalhadores informais.

Segundo a sentença de 155 páginas, os criminosos exerciam "verdadeiro poder paralelo sobre as áreas em que atuavam, apropriando-se, de fato, do controle de espaços destinados ao exercício da atividade econômica e valendo-se dessa posição para obter vantagens patrimoniais daqueles que deles dependiam para trabalhar e prover a própria subsistência".

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O magistrado destacou que os grupos exploravam justamente trabalhadores que dependiam do comércio informal para sobreviver. "Particularmente censurável é a circunstância de que a atuação criminosa recaía predominantemente sobre comerciantes e trabalhadores informais, pessoas já submetidas à natural vulnerabilidade decorrente da ausência de estabilidade e de proteção inerentes às relações formais de trabalho, das quais se exigiam pagamentos e submissão às determinações impostas pelos grupos."

A "maior reprovabilidade não reside, portanto, na mera constituição ou integração de organização criminosa, circunstância já inerente ao tipo penal, mas na perniciosidade concreta das condutas desenvolvidas, pelas quais estruturas organizadas se sobrepunham ao poder público e se aproveitavam da vulnerabilidade econômica de trabalhadores que dependiam daqueles espaços para retirar seu sustento, sujeitando-os a mecanismos de intimidação e coerção e, conforme demonstrado ao longo da fundamentação, inclusive à violência ou grave ameaça para assegurar a preservação desse domínio e das vantagens econômicas dele decorrentes."

As penas variam de três anos a cinco anos de prisão. Oito réus foram condenados a três anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. Manoel Simião Sabino Neto, Franciely Gonzales Augustaitis, Maurício Reigado e Donizete Aparecido Costa receberam penas de quatro anos e seis meses, em regime fechado.

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Fábio Leme de Faria foi condenado a quatro anos, quatro meses e 15 dias de prisão, também em regime fechado. Já Guimarães Alves Mesquita recebeu a maior pena, de cinco anos e três meses de reclusão, igualmente em regime fechado.

O Estadão busca contato com os citados. O espaço está aberto.

Sabino, Fábio Boy e COOPSBRAS

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A investigação identificou três núcleos que atuavam na exploração de espaços comerciais da região: o Núcleo Sabino, o Núcleo COOPSBRAS e o Núcleo Fábio Boy.

Segundo a sentença, o esquema criminoso cobrava até R$ 2 mil mensais pelo uso de boxes comerciais e R$ 1 mil por espaços nas ruas da região da Feira da Madrugada. A negociação dos pontos também movimentava valores elevados, com relatos de cobranças de até R$ 300 mil por box. No núcleo liderado por Fábio Boy, a investigação identificou negociações que envolviam R$ 10 mil em "luvas" e R$ 500 de aluguel, além da cobrança de R$ 100 mil pelo uso de um ponto comercial durante 20 anos. Os valores constam de depoimentos e conversas analisados no processo.

O chamado Núcleo Sabino era formado por Manoel Simião Sabino Neto, Franciely Gonzales Augustaitis, Maurício Reigado, Donizete Aparecido Costa e Guimarães Alves Mesquita. Segundo a acusação, Manoel liderava o grupo e comandava as atividades de exploração e venda de boxes, as extorsões contra comerciantes e a utilização de empresas para lavagem de dinheiro.

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Maurício era apontado como responsável pela administração e pelas finanças do esquema, incluindo a negociação dos boxes, a constituição e a gestão de empresas. Ele também dividia com Manoel o comando dos seguranças.

Franciely atuaria na ocultação e dissimulação dos valores obtidos ilegalmente, por meio da criação de empresas e de movimentações financeiras. Já Donizete e Guimarães seriam responsáveis por executar ameaças e agressões contra comerciantes. Donizete também chefiaria a equipe de segurança, com o apoio de Guimarães e de um homem identificado como "Vavá".

O segundo grupo, denominado Núcleo COOPSBRAS, era composto por Peterson Ribeiro Batista, Kelen Fernanda Cardoso, Antonio Angilberto Oliveira Pires e Felipe Geraldo da Silva Pereira. Segundo a acusação, os integrantes atuavam diretamente nas ruas, cobrando valores e extorquindo comerciantes.

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O terceiro núcleo era liderado por Fábio Leme de Faria, o "Fábio Boy", e contava com Eliane Ribeiro Brandão, ex-mulher do líder, Francisco Pinheiro da Silva Filho, Edima Quintino das Neves e Danilo de Souza Renor.

Uma das particularidades desse grupo era a utilização de documentos para dar aparência de legalidade à comercialização de espaços públicos. Segundo a acusação, Fábio teria falsificado Termos de Permissão de Uso (TPUs), documentos que eram entregues aos comerciantes para transmitir segurança sobre a ocupação dos locais.