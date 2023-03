Pneu se solta de caminhonete e atinge carro, que é arremessado; veja

Um vídeo gravado pela câmera de um carro mostra o exato momento que um acidente chocante aconteceu em uma rodovia de Los Angeles, nos EUA. Publicado na sexta-feira (24), o vídeo já tem mais de 8 milhões de visualizações.

Na gravação, um Kia Soul preto está na pista da esquerda quando um dos pneus de uma caminhonete branca se solta e vai na direção do veículo. A roda, em alta velocidade, vai para de baixo do carro, que acaba sendo arremessado a cerca de 3 metros de altura.

O Kia Soul gira em pleno ar, aterrissa de ponta-cabeça, gira, volta a ficar sobre as quatro rodas e vai se arrastando por dezenas de metros sobre o asfalto. O impacto faz com que diversas partes do carro se soltem e se espalhem na pista.

O pneu ainda entra em cena novamente e dá uma última batidinha na lataria. Enquanto isso, é possível ver a caminhonete indo lentamente para a lateral da estrada.

Após o incidente bizarro, um porta-voz da Patrulha Rodoviária da Califórnia confirmou que o motorista do Kia sofreu apenas ferimentos leves.

Witnessed and recorded the most INSANE car crash yesterday, you can see Autopilot also swerve and avoid the rouge tire for me $TSLA pic.twitter.com/csMh2nbRNX