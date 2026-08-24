PMs são presos suspeitos de roubar e estuprar menor de idade em São Paulo

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher e violência doméstica. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Dois policiais militares foram presos em flagrante nesta segunda-feira, 24, suspeitos de roubar e estuprar uma jovem de 17 anos na zona leste de São Paulo. O caso aconteceu durante a madrugada e foi registrado no 24.º Distrito Policial, Ponte Rasa.

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Os agentes foram identificados como Victor Miguel Sebastião da Silva e Willian Santana Santos. As defesas de ambos não foram localizadas.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) disse que a Polícia Militar não tolera esse tipo de conduta e informou que a dupla é investigada tanto pela Polícia Civil quanto pela própria PM, por meio de um Inquérito Policial Militar (IPM).

"O caso é apurado com o máximo rigor por meio de Inquérito Policial Militar (IPM) e também está sob investigação da Polícia Civil. Os dois policiais foram presos em flagrante na manhã desta segunda-feira (24). A Polícia Civil ouviu as vítimas e identificou o veículo utilizado pelos suspeitos", disse a pasta (veja a nota na íntegra abaixo).

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Conforme o boletim de ocorrência, obtido pelo Estadão, a vítima, menor de idade, estava em um posto de gasolina na zona leste acompanhada de um casal de amigos, um jovem de 19 anos e uma mulher de 18 anos. O grupo foi abordado pelos dois policiais, que não estavam de uniforme e também não teriam se identificado como PMs. Um deles teria se identificado como Caio.

Os cinco partiram do posto até uma lanchonete. Os três amigos resolveram ir embora, mas os policiais insistiram em dar uma carona ao trio até suas casas.

Durante o trajeto, o comportamento dos policiais passou a ficar diferente. Segundo o relato, os suspeitos começaram a tocar na perna das duas jovens, insinuando interesse em ter relações sexuais. Desconfortáveis, as duas negaram as investidas e pediram que os gestos não se repetissem.

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Um dos PMs, então, sacou uma arma e anunciou um roubo. Pediu os celulares e disse às duas jovens que jogassem seus pertences, como bolsas, pela janela do carro. O rapaz de 19 anos conseguiu esconder o celular e disse que estava sem o aparelho.

Os indivíduos continuaram circulando com as vítimas no carro até um terreno baldio em uma região afastada. As vítimas não conseguiram identificar o endereço do local. O policial que dirigia o veículo pediu para que todos saíssem do carro e ordenou que a jovem menor de idade continuasse dentro do veículo com ele.

A amiga da vítima informou que se afastou do carro com o amigo de 19 anos e disse não ter conseguido ouvir o que aconteceu dentro do veículo. Ela relatou que os dois estavam chorando e desesperados diante da situação.

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A vítima menor de idade informou à polícia que foi obrigada a ter relação sexual com um dos policiais enquanto ele a ameaçava com uma arma.

Depois do crime, as vítimas foram deixadas pelos suspeitos em uma área de matagal nas proximidades. Eles conseguiram pular o muro e chegar a uma avenida, onde encontraram uma viatura policial.

Em depoimento à polícia, as vítimas relataram o caso e deram informações sobre o modelo e a placa do veículo usado pelos policiais. Ao analisar imagens de câmeras de monitoramento, os investigadores conseguiram chegar aos suspeitos e descobriram que o carro usado na ocorrência estava ligado a um PM que assumiria o serviço no período da manhã.

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Nota da SSP-SP na íntegra

A PM não tolera desvios de conduta e agiu com firmeza para dar pronta resposta ao caso, com apresentação imediata à Polícia Civil dos dois agentes acusados pelos crimes. O caso é apurado com o máximo rigor por meio de Inquérito Policial Militar (IPM) e também está sob investigação da Polícia Civil. Os dois policiais foram presos em flagrante na manhã desta segunda-feira (24). A Polícia Civil ouviu as vítimas e identificou o veículo utilizado pelos suspeitos.