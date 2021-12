Da Redação

PMs salvam bebê após três manobras para desengasgá-lo; vídeo

Nesta quarta-feira (22), uma criança de 1 ano e 4 meses foi salva por policiais militares do litoral do Paraná, após se engasgar com a própria saliva. Os PMs precisaram realizar três manobras distintas para conseguirem desengasgar a criança, que acabou recobrando os sentidos. O caso aconteceu em Praia de Leste, balneário de Pontal do Paraná.

A mãe chegou desesperada ao Pelotão da 2.ª Companhia da PM, pertencente ao 9.º Batalhão, com a criança já desmaiada há cerca de 15 minutos. Imediatamente o soldado Adriano iniciou a manobra de Heimlich. em seguida, o soldado Eleanderson começou outra manobra diferente, conhecida como Capotagem. Ele foi auxiliado pelos soldados Patrick e Heraldo.

Aos poucos, a criança foi retomando os sinais vitais, porém ainda respirava com dificuldade. Então foi preciso mais uma ação dos policiais. As vias aéreas da criança estavam bastante congestionadas e eles precisaram desobstruí-las. A soldado Daisy encaminhou a criança para atendimento médico em Praia de Leste, onde o plantonista constatou que a criança teve uma convulsão e o brônquio aspirou a saliva, o que causou o engasgamento.

A criança está bem e foi internada apenas para observação.

Assista:

As informações são da Ric Mais.