PMs resgatam cães deixados em veículo sob calor de 37°C

O caso ocorreu no estacionamento do Santuário Nacional de Aparecida

Policiais militares resgataram dois cães da raça pinscher que estavam trancadas em um carro no estacionamento do Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo. Os agentes de segurança tiveram que quebrar o vidro do automóvel para socorrer os animais. O fato ocorreu na última sexta-feira (17).

Segundo as informações da corporação, os cachorros foram deixados por uma família sem ventilação nem água. A temperatura na cidade chegou aos 37°C naquele dia, em meio à onda de calor que atingiu todo o estado.

Os cães foram encontrados trancados por romeiros, que rapidamente acionaram a PM e equipes de segurança do Santuário Nacional. Os policiais precisaram estourar o vidro do veículo para retirar os cães.

Um filhote de cerca de três meses estava desfalecido, apresentando problemas nos sinais vitais. O outro cão, de cerca de quatro anos, estava com a temperatura elevada. Eles foram socorridos, hidratados e levados para um veterinário.

