PMDF encontra píton que foi solta por engano no cerrado

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) encontrou, neste sábado (9), a píton que foi solta por engano pela própria corporação no Cerrado. A cobra, nativa da Ásia, estava sendo procurada deste sexta-feira (8), quando a PM admitiu que errou e que havia confundido o animal com uma jiboia.

A píton foi solta na região do Gama e foi encontrada em Área de Proteção Ambiental, próximo ao Caub, no Riacho Fundo. A PM anunciou pelas redes sociais a recaptura da cobra.

A cobra foi achada após os policiais receberem a informação de um ciclista que a avistou e publicou no grupo de pedal, por volta das 9h40, próximo à área da Granja do Ipê. Após o recebimento da possível localização da píton, iniciou-se uma varredura pela área. Com apoio de outros integrantes do Batalhão Ambiental, a serpente foi localizada e apreendida às 14h40.O animal, de aproximadamente 2 metros, está aparentemente saudável e foi encaminhado à sede do Batalhão de Polícia Militar Ambiental.

O caso

Na quinta-feira (7), o animal de mais de 2 metros foi capturado pelos policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental da PM, que acharam que se tratava de uma jiboia.

O único problema é que o animal era, de fato, uma Python Molurus, serpente exótica nativa da Ásia. Fora do seu ecossistema nativo, a píton torna-se uma espécie invasora e pode trazer riscos à cadeia alimentar do Cerrado.

