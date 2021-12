Da Redação

PM resgata mulher enterrada viva pelo namorado

Na última quinta-feira (9), uma mulher foi encontrada enterrada viva na cidade de Barro Preto, no sul da Bahia.

A mulher foi encontrada pela polícia em um buraco raso, dentro de uma região de mata intensa.

O paradeiro da vítima foi descoberto após os investigadores localizarem o suspeito, que confessou o crime e revelou o local em que deixou a parceira no último domingo.

A violência foi motivada por ciúmes. Em depoimento, o suspeito afirma que Valdenice queria se encontrar "com outro" e por isso resolveu "puni-la". O homem afirmou que empurrou a mulher durante uma discussão, no domingo, que caiu e bateu a cabeça, o que a deixou desacordada. Nesse momento, ele achou que a parceira estava morta e reanimou a vítima. Quando ela acordou, o suspeito a amarrou e a enterrou na cova.

"Ele disse que sabia que a mulher estava viva e fez isso como castigo, pois estava com ciúmes e queria punir a companheira", disse o delegado Evy Paternostro, responsável pela investigação, ao jornal O Globo.

Com a localização em mãos, a polícia enfrentou horas de buscas em mata fechada para localizar Valdenice. Na cova, a vítima foi encontrada amarrada, desidratada, com sinais de confusão mental e com marcas de uma pancada forte na cabeça.

Ela foi levada ao hospital da região e foi liberada. No entanto, a família da mulher afirma que ela está em estado de choque e que "fica apenas parada" olhando para os familiares. O agressor foi preso.

Informações do Jornal O Globo