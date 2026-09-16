PM resgata de helicóptero homem de 100 anos ilhado após enchentes em Eldorado

Um homem de 100 anos foi resgatado pela Polícia Militar na tarde após ficar isolado em uma área rural de Eldorado, no Vale do Ribeira, em razão das enchentes que atingiram a região. Como não era possível chegar ao local por terra, a operação foi realizada com o apoio de dois helicópteros da corporação na terça-feira, 15.

A vítima, que tem sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC), apresentava dificuldade para respirar, suspeita de pneumonia e sangramento. Um médico foi transportado até o local por meio de um guincho elétrico para prestar os primeiros atendimentos.

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A operação contou com as aeronaves Águia 02 e Águia 33. Integrantes da equipe que estava no Águia 02 desceram de rapel para chegar até o homem. Depois de receber atendimento médico, ele foi retirado da área com o auxílio do guincho elétrico e levado até o helicóptero.

O idoso foi então transferido para o Águia 33, configurado como UTI aérea e equipado para permitir o acompanhamento médico durante o transporte. A aeronave o levou da região rural de Eldorado até o Hospital Regional de Registro, onde ele ficou internado.

O Vale do Ribeira está entre as regiões mais atingidas pelos temporais registrados no Estado de São Paulo na última semana. A chuva provocou a elevação do nível do rio Ribeira de Iguape e deixou dezenas de municípios em situação de emergência.