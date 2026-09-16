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PM resgata de helicóptero homem de 100 anos ilhado após enchentes em Eldorado

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Um homem de 100 anos foi resgatado pela Polícia Militar na tarde após ficar isolado em uma área rural de Eldorado, no Vale do Ribeira, em razão das enchentes que atingiram a região. Como não era possível chegar ao local por terra, a operação foi realizada com o apoio de dois helicópteros da corporação na terça-feira, 15.

A vítima, que tem sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC), apresentava dificuldade para respirar, suspeita de pneumonia e sangramento. Um médico foi transportado até o local por meio de um guincho elétrico para prestar os primeiros atendimentos.

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A operação contou com as aeronaves Águia 02 e Águia 33. Integrantes da equipe que estava no Águia 02 desceram de rapel para chegar até o homem. Depois de receber atendimento médico, ele foi retirado da área com o auxílio do guincho elétrico e levado até o helicóptero.

O idoso foi então transferido para o Águia 33, configurado como UTI aérea e equipado para permitir o acompanhamento médico durante o transporte. A aeronave o levou da região rural de Eldorado até o Hospital Regional de Registro, onde ele ficou internado.

O Vale do Ribeira está entre as regiões mais atingidas pelos temporais registrados no Estado de São Paulo na última semana. A chuva provocou a elevação do nível do rio Ribeira de Iguape e deixou dezenas de municípios em situação de emergência.

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ENCHENTE/VALE DO RIBEIRA/PM/REGATE/IDOSO/ELDORADO
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