PM pede que população evite região da Consolação após confusão em megablocos

Após o registro de confusão e tumulto na Rua da Consolação pela concentração de dois megablocos de Carnaval, a Polícia Militar solicitou, por volta das 16 horas deste domingo, 8, que pessoas e carros evitem a região da Consolação, no centro da capital paulista.

De acordo com a corporação, há grande quantidade de foliões no local. Mais cedo, a realização de dois megablocos de carnaval na Rua da Consolação com uma diferença pequena de horário acabou causando confusão, tumulto, atrasos e foliões passando mal.

O problema começou com o desfile do bloco de carnaval Skol, que tem como principal atração o DJ escocês Calvin Harris. Ele precisou ser paralisado pouco depois de iniciar seu desfile, no início da tarde.

O bloco estava previsto para ter início às 11h30 com a apresentação dos artistas brasileiros Nattan, Xand Avião, Felipe Amorim e Zé Vaqueiro na esquina da Rua da Consolação com a Rua Pedro Taques. Calvin Harris fecharia o bloco com um show a partir das 14 horas.

Pouco depois das 12 horas, no entanto, o bloco parou de andar, houve empurra-empurra e alguns foliões passaram mal. Foi quando os artistas decidiram interromper a apresentação diversas vezes.

O Estadão contatou a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a assessoria de imprensa do bloco, mas todos informaram que não foi registrada nenhuma ocorrência de maior gravidade. A PM disse apenas que ampliou o efetivo enviado ao bloco por causa da superlotação, mas não informou quantos policiais acompanhavam o evento.

Nenhum dos órgãos forneceu uma estimativa de público do bloco, mas imagens de drone feitas pela PM mostram uma multidão ocupando vários quarteirões da Rua da Consolação.

Ao passar pela altura do número 1.400 da Rua da Consolação, os foliões derrubaram as grades do prédio da Escola Paulista de Magistratura e ocuparam parte da área aberta do imóvel.

Segundo a organização do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, que desfilaria a partir das 14 horas também na Rua da Consolação, o início do desfile atrasou duas horas por conta da confusão no bloco Skol com Calvin Harris.