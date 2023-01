PM mata mulher a tiros após ela recusar aliança e flores

Da Redação

O crime foi registrado em uma rua de Guaratinguetá, na tarde de terça-feira (3)

Um policial militar, de 37 anos, matou uma mulher, de 28, a tiros após eles se desentenderem e ela recusar flores e uma aliança dele. O crime ocorreu na tarde dessa terça-feira (3), em Guaratinguetá, São Paulo.

O caso está sendo investigado e a Polícia Civil (PC) trabalha com motivação passional. Conforme as autoridades, o agente de segurança, que trabalhava em Aparecida, utilizou sua arma de fogo para disparar quatro vezes contra sua companheira. Dois tiros atingiram a altura do coração, um no pescoço e um na coluna.

O crime aconteceu depois deles discutirem por cerca de 20 minutos em uma rua do bairro Jardim Esperança. Na sequência, ele cometeu suicídio, atirando contra si próprio.

O casal começou se envolver recentemente. Os dois estavam em outro casamento quando começaram a se relacionar. Em seguida, a mulher se separou e ele estava em processo de divórcio.

O caso foi registrado como feminicídio seguido de suicídio na delegacia e está sendo investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher.

Com informações do G1.

