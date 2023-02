PM mata jovem após denúncia de perturbação de sossego

Da Redação

Uma ocorrência de perturbação do sossego terminou em morte na madrugada deste domingo no município de Vera, no Mato Grosso. Um jovem de 26 anos foi baleado e morto por um Policial Militar (PM), após resistir uma ordem de prisão.

A corporação abriu uma sindicância interna para apurar a conduta dos agentes. Um vídeo registrou o momento que o jovem se envolve em luta corporal com um dos PMs, no centro da cidade, na Avenida Brasil. A vítima identificada como Diego Kaliniski, 26 anos, chega a atingir policiais com socos e receber golpes de cassetete de um deles. Em determinado momento, um dos PMs saca a arma e atira três vezes a queima roupa. O jovem cai no chão e morre no local.

Em nota, a PM do Mato Grosso informou que os agentes foram ao local para atender uma reclamação por perturbação do sossego e que uma sindicância interna foi aberta para apurar o caso. Vera fica na área central do estado, a 486 km de Cuiabá e tem população de 14 mil habitantes.

