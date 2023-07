PM fica em estado grave ao ser baleada 4 vezes; ex dela é preso

Uma policial militar foi levada às pressas ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Rio de Janeiro, após ter sido alvejada com pelo menos quatro tiros na noite dessa quinta-feira (20). A vítima, identificada como Aline Guizarra Costa, sofreu os disparos quando estava no Méier, na Zona Norte da cidade. Ela estava de folga no momento em que foi surpreendida.

De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), Aline sofreu ferimentos na região do tórax. O responsável pelo crime é o ex-namorado dela e também policial militar, Paulo Afonso Macedo Martins.

Ele foi preso em flagrante logo após tentar assassinar a ex-companheira, portando duas pistolas e munição. A polícia realizou uma perícia no carro do suspeito e encontrou um simulacro de pistola.

Testemunhas informaram que, mesmo ferida, a vítima conseguiu dizer quem foi o autor dos disparos. Ela foi socorrida e encaminhado para o hospital, onde passou uma cirurgia. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o estado dela é considerado grave.

A sargento é lotada no Hospital da Polícia Militar.

O caso foi registrado como tentativa de feminicídio na Polícia Civil, que apura o crime. A Corregedoria Interna da Polícia Militar instaurou um procedimento para apurar as circunstâncias do crime.

