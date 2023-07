PM encontrado morto dentro de cisterna deixou patrimônio de R$ 20 mi

Siga o TNOnline no Google News

O policial militar aposentado pela Polícia Militar de Goiás Jacob Vieira da Silva, encontrado morto no fundo da cisterna de uma chácara na Cidade Ocidental (GO), Entorno do DF, levava uma vida simples. Distante da ostentação de muitos milionários que fazem questão de exibir carrões importados e viagens para destino paradisíacos, ele prezava pela discrição.

Apesar da simplicidade, Jacob era milionário. Segundo o Metrópoles, ele deixou um patrimônio que ultrapassa os R$ 20 milhões. A fortuna envolve uma série de imóveis, entre casas, apartamentos e até prédios inteiros. Há bens no Distrito Federal, Goiás e estados do nordeste. Sem contar uma quantidade robusta de dinheiro guardado em espécie.

O militar enriqueceu conduzindo um esquema de agiotagem que cresceu no decorrer dos últimos 30 anos. O negócio se expandiu de tal forma e se alastrou ao ponto de o policial aposentado ter, pelo menos, R$ 3 milhões circulando na praça, em forma de empréstimos, cobrados a juros exorbitantes.

Com informações do Metrópoles.

