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PM encontra corpo de criança com sinais de tortura em SP; pai é preso em flagrante

Escrito por Geovanna Hora (via Agência Estado)
Publicado em 12.05.2026, 10:17:00 Editado em 12.05.2026, 10:24:49
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Um menino de 11 anos foi encontrado morto com sinais de tortura em uma residência no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo, na noite de segunda-feira, 11. O pai admitiu que mantinha o filho acorrentado e foi preso em flagrante.

A Polícia Militar informou que foi acionada para atender a uma ocorrência de encontro de cadáver em uma residência na rua Engenheiro Álvaro Cunha.

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No local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte da criança e identificou sinais de tortura pelo corpo.

Segundo a PM, ao ser questionado, o pai do menino admitiu que mantinha o filho acorrentado para evitar que ele fugisse. A identidade do homem não foi divulgada e, por isso, não foi possível localizar sua defesa.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado ao 50º Distrito Policia, do Itaim Paulista, onde o caso foi registrado como tortura.

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De acordo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), outros familiares da criança tinham conhecimento da situação e serão investigados.

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