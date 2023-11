PM encontra casa com 33 pessoas treinadas para engolir drogas

Siga o TNOnline no Google News

Uma ação da Polícia Militar de São Paulo (PMSP) terminou com um homem de 24 anos preso suspeito de aliciar pessoas para o tráfico internacional de drogas. A prisão ocorreu na madrugada desta quinta-feira (23).

Der acordo com as informações da corporação, o detido estava em uma residência na Vila Sônia, Zona Oeste de São Paulo. No local, os militares encontraram 33 pessoas que passavam por um treinamento para engolir drogas e transportá-las para a Europa.

A polícia chegou ao imóvel após receber uma denúncia anônima que informava que o ponto era utilizado como alojamento para "mulas" do tráfico internacional de drogas.

Os policiais foram até o local e perceberam que as mais de 30 pessoas que estavam morando na casa apresentaram atitude suspeita. O homem de 24 anos, que não tem antecedente criminal, foi identificado pelas testemunhas como o aliciador do grupo.

Durante buscas pela casa, foram apreendidos 38 passaportes, aproximadamente mil porções de pasta base de cocaína que estavam prontas para ser engolidas, totalizando aproximadamente quatro quilos da droga, além de anotações do tráfico e cartões bancários.

Alguns dos moradores da casa chegaram a relatar à polícia que engoliam cerca de 150 pacotes para viajar ao exterior, principalmente para países como França, Espanha, Holanda e Irlanda.

Conforme a PM, a maioria das pessoas que estava na casa era do Nordeste e estava em São Paulo há dois meses. Eles faziam treinamentos de como dilatar o estômago para engolir o entorpecente.

O homem de 24 anos e as 33 pessoas foram levados para a Polícia Federal. O homem permaneceu detido e as pessoas usadas como mulas foram liberadas após serem ouvidas.

Com informações do G1.

