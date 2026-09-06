PM é recebida à bala por bandidos ao achar cemitério clandestino do "tribunal do crime"

Uma operação da Polícia Militar (PM) na madrugada deste sábado (05) revelou um possível cemitério clandestino em uma área de mata na Estrada Rio Acima, em Monte Mor (SP), na região de Campinas. Três corpos foram localizados no local, e a principal linha de investigação aponta que o terreno era utilizado pelo chamado "tribunal do crime" para executar e ocultar vítimas de organizações criminosas.

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A descoberta ocorreu após o Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) receber uma denúncia anônima de que quatro homens armados teriam colocado uma vítima no porta-malas de um carro vermelho em Campinas. Durante as buscas, os policiais encontraram o veículo abandonado em meio à mata. Ao se aproximarem, foram recebidos a tiros. Dois disparos atingiram a viatura e um deles acertou o abdômen de um tenente da PM, mas o colete à prova de balas conteve o impacto e evitou ferimentos graves.

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Com a chegada de reforços, a equipe avançou pela mata e encontrou um homem morto próximo ao veículo. Segundo a polícia, ele estava armado com um fuzil e possuía antecedentes por extorsão, associação criminosa e tráfico de drogas. Os outros suspeitos conseguiram fugir e ninguém foi preso.

Perto do carro, os agentes localizaram um homem com um ferimento de arma de fogo na cabeça, com as mãos e os pés amarrados com fita preta. A suspeita é de que ele seria enterrado no local. A mesma fita foi encontrada dentro do veículo e junto aos outros dois corpos localizados em covas rasas.

Ao todo, duas covas foram identificadas na área de mata. Os corpos estavam em avançado estado de decomposição e foram retirados com apoio das polícias Militar, Civil e Científica, do Corpo de Bombeiros e de cães farejadores. Inicialmente, a polícia avalia que dois deles podem ser de um homem e uma mulher, mas a informação ainda não foi confirmada.

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Os cadáveres foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Americana (SP), onde passarão por exames para identificação e perícia.