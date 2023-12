PM é preso com câmera e escuta fazendo concurso da Polícia Civil

Fiscal relatou em seu depoimento à Polícia Civil que um candidato afirmou ter ouvido um som de rádio durante a primeira parte do exame, pela manhã.

O policial militar Allan Faquini Braga, de 33 anos, foi detido após ser pego com uma câmera e um dispositivo de escuta ocultos durante o exame para um concurso de especialistas da Polícia Civil de São Paulo, no domingo (3/12), na área da Liberdade, no centro da cidade de São Paulo.

Devido à descoberta, o policial foi afastado de suas funções e teve sua arma apreendida, conforme informado pela Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Esse incidente ocorreu uma semana depois que Nadine Novello Conde Carlos, filha de um policial civil, utilizou a mesma estratégia para tentar trapacear no exame para investigador na mesma instituição.

No caso de Allan, uma fiscal relatou em seu depoimento à Polícia Civil que um candidato afirmou ter ouvido um som de rádio durante a primeira parte do exame, pela manhã.

Esse homem estava sentado atrás de Allan, que é soldado do 49º Batalhão da PM na região oeste de São Paulo. Inicialmente, os fiscais pensaram que o ruído poderia ser proveniente do ar condicionado.

No início da tarde, foi ouvido um som "leve" de rádio, cuja origem ainda era desconhecida.

Após o tempo mínimo estipulado para permanecer na sala, a maioria dos candidatos concluiu o exame e restaram apenas o soldado da PM e alguns poucos candidatos. Foi nesse momento que uma fiscal ouviu novamente o som de rádio e teve certeza de que ele vinha de Allan. Ela então pediu ajuda.

